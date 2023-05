En pleno partido: El hilarante intento de "soborno" del DT de Leeds al cuarto árbitro

Leeds United se mantuvo en zona de descenso tras sufrir una remontada de 3-1 a manos de West Ham, pero la imagen más comentada del duelo fue protagonizada por su entrenador, Sam Allardyce, y el cuarto árbitro del compromiso.

Corría el minuto 25, cuando los blancos aún ganaban por la mínima, cuando el DT se encontró un billete de cinco libras al borde de la cancha.

Al recogerlo, bromeó con el juez Andy Madley al ofrecérselo como un "soborno". El colegiado, al notar que se trataba de dinero, lo alejó con un manotazo amistoso, mientras ambos reían con una gran sonrisa.

Revisa el divertido momento en la Premier League:

Sam Allardyce just found a fiver on the floor and tried to pay the 4th official 🤣#WHULEE



pic.twitter.com/j1Q13qidnW