Encuentran cuerpo de ex futbolista tras cuatro días de intensa búsqueda

La policía de Lancashire confirmó el hallazgo del cadáver del ex futbolista James Dean, quien jugó como delantero en diversos clubes ingleses como Stalybridge Celtic, Halifax y Chorley.

La desaparición del ex atacante fue advertida el pasado miércoles, cuando fue visto por última vez en el área de Oswaldtwistle, por lo cual se inició una búsqueda intensa.

Su cadáver fue hallado el domingo por la tarde, de acuerdo al comunicado que emanó de las autoridades.

James Dean, que se formó en Blackburn, empezó su carrera en Great Harwood Town, club de Lancashire.

