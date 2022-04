Equipo de Wayne Rooney cayó a tercera división en Inglaterra

El equipo que dirige el entrenador Wayne Rooney, Derby County, sufrió un duro golpe al confirmarse este lunes su descenso a la tercera división del fútbol británico.

El elenco de los "carneros" perdieron ante Queens Park Rangers con un gol de Luke Amos, a los 88 minutos, y quedaron imposibilitados de seguir peleando por la permanencia debido a que ostentan solo 31 puntos.

Además, tienen a cuestas una sanción de 21 puntos por infracciones en sus cuentas financieras, que finalmente le costaron caro al caer a la English Football League One, donde no juegan desde 1986.

Wayne Rooney's Derby County have been relegated to the third tier of English football 😐



They were handed a 21-point deduction this season due to breaches of profitability and sustainability rules. pic.twitter.com/4kUevzOHUl