Eric Cantona y Roy Keane entraron al Salón de la Fama de la Premier League

La Premier League introdujo al Salón de la Fama a los íconos del torneo Eric Cantona y Roy Keane.

Los ex jugadores de Manchester United se suman de esta manera a Alan Shearer y Thierry Henry, que fueron los primeros en sumar la distinción.

El irlandés Keane jugó 366 partidos en el torneo y anotó 39 goles, sumó 33 asistencias y logró siete títulos. Defendió a Nottingham Forest y a los "diablos rojos".

El francés, por su parte, jugó 156 veces en la Premier, con 70 goles y 56 asistencias más cuatro títulos, defendiendo a Leeds y al United.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



