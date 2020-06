Esposa acusó a Kyle Walker de infidelidad y de tener un hijo con su amante

La esposa del jugador de Manchester City Kyle Walker, Annie Kilner, lo acusó de tener una relación extramatrimonial con la modelo Lauryn Goodman, con quien además tuvo un hijo.

"A fines de marzo del año pasado fue infiel con una mujer de un reality show. Me enteré un mes después y me quebró. Me rogó que lo dejara volver, pero en julio ya estaba con ella de nuevo", señaló la mujer a The Sun.

"¿Cómo puedo odiar al hombre al que mis hijos aman tanto? Antes de la infidelidad era mi mejor amigo y alma gemela, podía contar con él para cualquier cosa", siguió la mujer del lateral compañero de Claudio Bravo.

La mujer que Kilner acusó denunció por su parte acoso, pero ella lo desmintió: "¿Cómo se atreve a reclamar acoso? Ella destruyó a mi familia, junto con Kyle, y ahora afirma ser la víctima. Intento explicarles a mis hijos que su papa ya no está acá, tengo que lidiar con la pérdida de un bebe y sufro mientras ella me toma fotos".

Walker hizo noticia durante el comienzo de la cuarentena en Inglaterra por romper las normas sanitarias y armar una fiesta.