Ex defensor de Manchester United y Leeds fue diagnosticado con demencia

El ex futbolista escocés Gordon McQueen, otrora figura de Manchester United, Leeds y de su selección, fue diagnosticado a sus 68 de demencia vascular, un hecho que no es único entre ex jugadores.

La demencia vascular es causada por un flujo sanguíneo reducido al cerebro y causa problemas con las habilidades mentales y daño gradual a quienes la padecen.

En un comunicado, su esposa Yvonne y sus hijos Anna, Edward y la conductora de Sky Sports, Hayley, buscaron crear conciencia sobre los peligros del cabeceo persistente de una pelota de fútbol.

"Como familia, sentimos que era importante informar a la gente, especialmente si la sensibilización puede ayudar a otros en situaciones similares", expresaron en la nota de prensa.

"Si bien como familia nos ha resultado difícil aceptar los cambios en papá, él no se arrepiente de su carrera y ha vivido la vida al máximo", se añade.

"Papá anotó algunos goles importantes en su carrera con cabezazos memorables, pero solía quedarse atrás en los entrenamientos, dirigiendo el balón al portero para practicar una y otra vez. Se pregunta si esto ha sido un factor en su demencia, ya que sus síntomas aparecieron a mediados de los 60", complementa.

El ex compañero de equipo de McQueen, Jack Charlton , así como Nobby Stiles, fallecieron con demencia el año pasado , mientras que el hermano de Jack, Bobby, también padece la enfermedad, ante lo cual la FA está cooperando actualmente con dos estudios independientes sobre el vínculo entre los ex futbolistas y la degeneración neurocognitiva.