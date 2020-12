Ex defensor de Tottenham reveló que jugó nueve meses con síntomas de conmoción cerebral

Sorpresa y preocupación causaron en Europa las declaraciones del defensor belga de Benfica Jan Vertonghen, quien reveló que jugó nueve meses con síntomas de conmoción cerebral mientras estaba en Tottenham Hotspurs.

Todo comenzó en el partido que elenco de Londres jugó contra Ajax en la semifinal de la Champions League de 2019. En aquel encuentro el zaguero chocó con su compañero Toby Alderweireld y el impacto le dejó secuelas por un tiempo prolongado.

"Sufrí mucho después de ese golpe, con mareos y dolores de cabeza", le dijo el jugador al medio Sporza TV.

"Nunca hubiera tenido que seguir jugando", añadió.

"Me afectó durante nueve meses y obviamente no pude jugar tan bien como quería. No sabía qué hacer. Fue partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento", advirtió el defensor.

"En ese momento no pude continuar. Solo me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar. Pero una vez que jugué, jugué mal", complementó.

"Es la primera vez que hablo de ello. No debí seguir jugando, eso me afectó durante nueve meses, y es por ello que no pude aportar todo lo que deseaba sobre el terreno de juego", remató.