Ex defensor y DT de Croacia es el nuevo entrenador de Francisco Sierralta en Watford

Watford FC confirmó al ex seleccionado croata Slaven Bilic como su nuevo entrenador, tras la salida de Rob Edwards y su asistente Richie Kyle.

Los "Hornets" confían en la experiencia del también ex futbolista de clubes como Everton, West Ham, Karlsruher y Hadjuk Split, según señaló su propietario, Gino Pozzo.

Bilic, ex defensor, se ha desempeñado como técnico en una serie de elencos, entre los que cuentan Lokomotiv de Moscú, Besiktas los "hammers", Al Ittihad y West Bromwich, con el que alcanzó un ascenso.

