Experto en fichajes ubicó a Ben Brereton en Leeds United

El experto en los movimientos del mercado del fútbol inglés Dean Jones, que participa regularmente en el podcast Touchline Talk junto a Pete O'Rourke, aseguró que es muy probable que Ben Brereton fiche en enero en Leeds United, donde dirige Marcelo Bielsa.

Pese a que también suena en los clubes británicos Newcastle, Southampton y Brighton, Jones afirmó que lo más seguro es que se sume al equipo del ex DT de la Roja.

"He sabido que en Leeds e lo están tomando muy en serio y viendo cómo se desarrolla esta situación, es muy probable que en enero veamos a Leeds ir por él", señaló.

"Están buscando agregar algo de vida a su primera línea y a su lado, en general, para darles un nuevo impulso para la temporada a medida que avanzamos en la segunda mitad", complementó.

