Federación Inglesa investigará a Richarlison por arrojar bengala a hinchas de Everton

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) investigará al delantero brasileño Richarlison luego que éste lanzara una bengala de humo encendida a los fanáticos de Everton durante el pasado partido ante Chelsea.

El jugador devolvió el elemento a los espectadores luego que anotó el 1-0 frente al conjunto londinense, lo que claramente pudo ser riesgoso para quienes se encontraban en las tribunas.

Según comunicó la prensa británica, el juez del partido Kevin Friend dejó sin sanción al futbolista, pero la FA saldrá a revisar el incidente.

Everton ganó un compromiso crucial sobre los "blues", pues luchan por escapar del descenso.

Richarlison's goal for relegation-threatened Everton vs Chelsea. Cesar Azpilicueta 😂.



He celebrated by picking up a smoke flare that had landed on to the pitch and throwing it back towards the stands.pic.twitter.com/WkA1ttJb9s