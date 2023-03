Ferguson y Wenger entraron al Salón de la Fama de la Premier League

Los históricos técnicos Alex Ferguson y Arsene Wenger ingresaron al Salón de la Fama de la Premier League, por su gran contribución al desarrollo y éxito de la competición tras sus respectivos pasos por Manchester United y Arsenal.

Ferguson, que ganó 13 títulos de la liga inglesa, y Wenger, que dirigió 828 partidos, más que nadie en la historia, son las últimas incorporaciones a una lista de galardonados que incluye a David Beckham, Eric Cantona, Roy Keane, Wayne Rooney, Peter Schmeichel y Paul Scholes.

El escocés ganó 528 de los 810 partidos que dirigió, fue nombrado entrenador del año en 11 ocasiones y ganó el galardón mensual a mejor técnico 27 veces, récord de la competición.

"Estoy encantado de entrar en el Salón de la Fama. Es un verdadero honor cuando recibes un reconocimiento como este. Este premio no va solo sobre mí, sino sobre el trabajo en el Manchester United y la relación que tuvimos durante tantos años, así que estoy orgulloso también del club, del cuerpo técnico y de mis jugadores", dijo Ferguson.

Wenger, por su parte, fue uno de los primeros entrenadores extranjeros de la liga y ganó el título en tres ocasiones, incluyendo la temporada 2003-2004, cuando Arsenal de los 'Invencibles' se hizo con la victoria sin perder un solo partido.

"Compartir esto con Sir Alex es un gran honor para mí. Es como dos boxeadores; peleas como un loco y vas hasta el límite, pero al final hay respeto. Será muy bonito poder volver a verle, compartir una botella de vino y recordar nuestras batallitas", apuntó Wenger.

Two legends who helped define the Premier League.



Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3