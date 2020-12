Francisco Sierralta entró "de emergencia" en derrota de Watford por la Championship League

El zaguero chileno Francisco Sierralta sumó minutos en la dura caída 2-0 que sufrió Watford este sábado a manos de Huddersfield en la fecha 20 de la Championship League del fútbol inglés.

El defensor tuvo que entrar de emergencia a los 30 minutos, cuando se lesionó William Troost-Ekong, uno de los más regulares en los últimos partidos del cuadro de los "Hornets", y cuando su elenco perdía 1-0 por gol de Fraizer Campbell.

Con él en cancha, los "Terriers" concretaron el 2-0 gracias a un autogol de Etienne Capoue, que a la postre fue decisivo.

Esta caída dejó a Watford en el quinto puesto, con 34 puntos, muy lejos del líder, Norwich City, que tiene 43.

