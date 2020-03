Fue como si me pasara un camión por encima: Pepe Reina tuvo síntomas de coronavirus

El arquero español Pepe Reina, quien milita en Aston Villa e la Premier League, contó que la semana pasada estuvo lidiando con síntomas del coronavirus, pero que no pudo hacerse el test porque en Inglaterra solo lo realizan a quienes se sientan "muy mal".

"Esta semana pasé por el 'bicho' y atrás quedó. He tenido más precauciones pero estamos dejándolo atrás", declaró a la cadena COPE.

"Aquí tests no se hacen, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan, pero los síntomas fueron de ello. Fue como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal", agregó.

Además, contó que "lo que más toca es que no puedas despedirte de la persona querida para darle el último adiós. Tenemos que quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento. Esto pasará y de toda situación crítica se sale mucho más unido".