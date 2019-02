Fulham despidió al técnico Claudio Ranieri

Fulham hizo oficial este jueves el despido del entrenador italiano Claudio Ranieri, a menos de cuatro meses después de contratarlo.

"Tras la conversación que mantuvimos esta tarde, Claudio Ranieri aceptó mi decisión de que un cambio era necesario para el interés de todos", explicó el dueño del Fulham, Shahid Khan, en un comunicado publicado en la página web del club.

"No ha sido una sorpresa para mí, porque Claudio es un perfecto caballero. Su tiempo en el Fulham no ha producido el resultado que anticipábamos y necesitábamos cuando le contratamos en noviembre, pero estamos seguros de que él solo no es el culpable de la situación en la que estamos ahora", señaló el timonel.

El club londinense nombró a Scott Parker como técnico interino.

Ranieri llegó al Fulham para sustituir a Slavisa Jokanovic, quien consiguió el ascenso a la Premier League con el equipo de Craven Cottage.

Sin embargo, el serbio fue despedido tras obtener sólo una única victoria en los doce primeros encuentros de esta campaña.

La llegada del técnico italiano, campeón de la liga en la campaña 2015/2016 con Leicester City, no mejoró la situación y Fulham es penúltimo en la tabla a diez puntos de la salvación.

"Le he pedido a Scott Parker que sea nuestro técnico interino. Su asignación es únicamente para ayudarnos a estabilizarnos, crecer y redescubrirnos como club de fútbol. Si Scott responde a ese reto y los jugadores responden a la oportunidad, quizás lleguen victorias en los próximos meses", reflexionó Khan.