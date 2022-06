Gabriel Jesus será nuevo refuerzo de Arsenal en el fútbol inglés

El brasileño Gabriel Jesus se convertirá en nuevo refuerzo de Arsenal en el fútbol inglés, luego de que aceptara las condiciones que propuso el elenco londinense para quedarse con su carta de cara a una nueva temporada en Europa.

De acuerdo a la información del periodista Fabrizio Romano, los "Gunners" acordaron los términos del contrato con el agente del seleccionado brasileño, un traspaso cercano a los 50 millones de euros y con duración hasta el año 2027.

Además, en la negociación fue clave el deseo del entrenador de Arsenal Mikel Arteta, quien tenía como prioridad la incorporación del atacante de 25 años.

Con la operación cerrada, Gabriel Jesus vestirá una nueva camiseta en la liga inglesa desde el segundo semestre dejando a Manchester City, club con el que conquistó 11 títulos en las cinco temporadas que defendió la camiseta "Ciudadana".

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC



Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.



