Gareth Bale llegó a Londres para sellar su fichaje en Tottenham

El galés Gareth Bale, aún delantero de Real Madrid, arribó este viernes a Londres, Inglaterra, para sellar su retorno a Tottenham.

El ariete, de 31 años, viajó en el avión privado del presidente de los Spurs, Daniel Levy, y ambos emprendieron rumbo a la ciudad deportiva del club que dirige José Mourinho, detalló el medio británico SkySports.

En las instalaciones de Tottenham, el seleccionado galés fue recibido por los hinchas, que anhelan el retorno del ídolo, quien justamente dejó el equipo londinense en 2013 para llegar a Real Madrid, en donde fue figura en un equipo de ensueño, ganando cuatro Champions League.

