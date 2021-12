Gary Neville a jugadores del United: Son un montón de quejosos

Manchester United sigue sin encontrar el rumbo en la Premier League y ayer lunes lo demostró con un pobre empate 1-1 ante Newcastle United, colista de la competición inglesa, tras lo cual el legendario ex jugador Gary Neville tuvo duras críticas a los futbolistas.

"Son un montón de quejosos", sostuvo en su labor de comentarista en la cadena Sky Sports cuando el equipo caía por la mínima.

"Míralos en ese campo. No voy a entrar en nombres, pero se quejan el uno al otro, con los brazos en alto quejándose de todo", añadió.

El ex mediocampista recordó que él estuvo 20 años en ese vestuario y que cuando algo salía mal los jugadores solían apoyarse, pero aquí eso no parece suceder: "Hay algo que no está bien desde la actitud y no sé qué es. Pero definitivamente hay muchas quejas, todos están quejosos, no se ayudan entre ellos".

"Hay un problema más grande que está ocurriendo, Maguire tiene la cinta pero no se siente capitán", complementó antes de apuntar a Cristiano Ronaldo.

"Cristiano y también Bruno (Fernandes) hacen muchos ademanes. Cavani está en el banco de suplentes, pero yo lo eh visto y es un jugador fantástico. Da la sensación de que este conjunto de cosas que están pasando no están bien y Rangnick lleva apenas unas semanas", cerró.