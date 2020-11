Georginio Wijnaldum: Virgil Van Dijk está viviendo un infierno

El defensa holandés Virgil Van Dijk comenzó el proceso de recuperación tras ser operado de la grave lesión en los ligamentos de la rodilla derecha que sufrió durante el derbi entre Liverpool y Everton. En ese marco, su compañero y compatriota Georginio Wijnaldum aseguró que el zaguero está viviendo "un infierno".

"Virgil regresará con la voluntad de Dios. Es un momento difícil para él, esto es lo peor que puedes vivir como futbolista. Está pasando por un infierno. Pero creo que es muy fuerte", comentó al medio holandés Voetbal International.

Van Dijk, de 29 años, quedó totalmente marginado para el resto de la temporada. Su último partido fue el clásico con Everton, en el que salió lesionado tras una dura infracción del portero Jordan Pickford.

Con Liverpool se perderá el resto de la Premier League y la Champions, aunque en Holanda esperan que su regreso coincida con las finales de la Eurocopa, programada para comenzar en junio de 2021.

Virgil Van Dijk was caught by Jordan Pickford in what was a horrendous tackle by the Everton goalkeeper during the Merseyside derby. pic.twitter.com/AS4FLvSqOG