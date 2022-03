Gran gesto tras la victoria de Tottenham: Harry Kane regaló su camiseta a niño que sufrió acoso racial

Harry Kane es una de las grandes figuras de Tottenham, siendo el goleador del equipo con 12 goles durante la actual temporada y el delantero, en su status de ícono, tuvo un notable gesto con un pequeño seguidor del club.

"Después del partido de ayer contra Brighton, Sathi, un joven aficionado de los Spurs que sufrió abusos raciales mientras jugaba para su equipo local, conoció a su ídolo, Harry Kane", reveló Tottenham este jueves.

El futbolista le obsequió al niño una camiseta firmada, junto con un balón, también autografiado.

Además se sacó fotos con Sathi y su familia antes de volver a camarines, luego de derrotar por 0-2 a Brighton & Hove Albion, en un encuentro donde "Hurrikane" marcó un gol.

After yesterday's game against Brighton, Sathi - a young Spurs fan who was racially abused whilst playing for his local team - met his idol, Harry Kane 💙 pic.twitter.com/spSxWMmd5V