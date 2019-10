Granit Xhaka denunció graves amenazas y mensajes por parte de hinchas de Arsenal

El volante suizo de Arsenal, Granit Xhaka, denunció graves amenazas e intimidaciones recibidas por redes sociales durante los últimos meses, por un sector de la hinchada del elenco "Gunner".

Xhaka realizó un extenso comunicado que publicó en Instagram, donde entregó detalles de los fuertes mensajes recibidos por los fanáticos entre los cuales se encuentran: "Vamos a cortarte las piernas", "matar a tu mujer" o "deseo que tu hija tenga cáncer".

Asímismo, el jugador intentó explicar su mala reacción al ser sustituido en su equipo el pasado domingo frente a Crystal Palace y pidió perdón y respeto a los "aficionados que apoyan a nuestro club".

Revisa el comunicado que publicó Granit Xhaka en sus redes sociales:

"Tras reflexionar durante algún tiempo en lo que ocurrió el pasado domingo, les gustaría dar una explicación y no una respuesta rápida. Las escenas que ocurrieron durante mi cambio me impactaron bastante. Yo amo este club y siempre doy el cien por ciento dentro y fuera del terreno de juego.

La sensación de que no soy comprendido por la afición, y los constantes comentarios abusivos en los partidos y en las redes sociales durante las últimas semanas y meses me hicieron mucho daño. La gente dijo cosas como "te vamos a romper las piernas", "a matar a tu mujer" o "deseo que tu hija tuviera cáncer". Eso llegó a un punto de culminación cuando sentí el rechazo en el estadio el domingo.

En esta situación, me dejé llevar y reaccioné no respetando el grupo de aficionados que apoyan a nuestro club, a nuestro equipo y a mí mismo con energía positiva. Esa no fue mi intención y pido perdón si eso fue lo que la gente pensó.

Mi deseo es que volvamos a respetarnos, acordándose de las razones que nos llevaron a enamorarnos de este juego. Avancemos juntos con energía positiva", cerró.