Guardiola: No hablaré de fichajes hasta el fin de temporada, pero quiero que Messi siga en Barcelona

El entrenador de Manchester City se pronunció con respecto a los rumores que pusieron al argentino Lionel Messi como objetivo de su club para la próxima temporada, luego que éste frenara su renovación con FC Barcelona, y aclaró que no hablará sobre el mercado hasta que termine la presente competición.

"Como dije, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona", declaró el DT este martes.

El entrenador español también dijo que para la Liga de Campeones quieren jugar en Manchester la vuelta de octavos de final ante Real Madrid, pero apuntó que acatarán la decisión de la UEFA.

"No he pedido nada, no tengo poder para llamar a la UEFA o a la FIFA", señaló Guardiola.

El partido de vuelta entre Real Madrid y Manchester City está previsto que se juegue a principios de agosto, el 7 o el 8. Es una de las eliminatorias de octavos que no se pudieron completar debido a la pandemia de coronavirus.