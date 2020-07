Guardiola respondió críticas de Klopp y Mourinho por resolución del TAS favorable a Manchester City

El entrenador de Manchester city, Josep Guardiola, enfrentó las críticas que lanzaron los técnicos de Liverpool y Tottenham, Jürgen Klopp y José Mourinho, respectivamente, sobre la resolución del TAS que revirtió el castigo a su club por faltas al fair play financiero, y le permitieron jugar la Champions League de la próxima temporada.

El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones, que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA y solo impuso una multa económica de 10 millones de euros, la que redujo de los 30 millones iniciales.

El técnico alemán de Liverpool sostuvo que está satisfecho que el City pueda jugar la Champions, pero que no le parece que el lunes haya sido un buen día para el fútbol, porque la idea de la sanción, en primer término, fue impedir que los clubes gasten mucho dinero en términos incorrectos.

El luso, en tanto, afirmó que la determinación del Tribunal fue una "desgracia" y un "desastre", pues cree que si el cuadro inglés no fue responsable en esta situación, "que los castiguen con varios millones es desgraciado. Si no eres culpable, no eres castigado".

"De lo contrario, si eres culpable, deberías tener prohibición. En cualquier caso, es un desastre. No digo que el City esté culpable, digo que si no eres culpable, no pagas, ni una sola libra", agregó.

Por ello, el técnico del equipo en que milita Claudio Bravo insistió en que se merecen una disculpa por la sanción que le impuso la UEFA, debido a que "si hicimos algo incorrecto, aceptaremos la decisión. Pero tenemos derecho a defendernos cuando creamos que lo que hicimos fue correcto. Tres jueces independientes lo dijeron".

"Ayer -lunes- fue un buen día para el fútbol, porque jugamos con las mismas reglas de fair play financiero que todos los clubes en Europa. La gente dijo que estábamos mintiendo y haciendo trampa, y muchas veces la presunción de inocencia no estuvo ahí", completó.