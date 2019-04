Guardiola se molestó con los dichos de Solskjaer acerca de su idea de juego en Manchester City

El clásico de Manchester se tornó tenso en su antesala con el cruce de declaraciones entre los técnicos de ambos equipos, Josep Guardiola y Ole Gunnar Solskjaer, luego de que el español respondiera a los dichos del noruego sobre que los "ciudadanos" recurrirán al juego brusco.

Fue el estratega de los "Diablos Rojos" quien encendió los ánimos en primera instancia al señalar que su rival iba a "cometer bastantes faltas" para conseguir "frenar los contragolpes que usaremos en el partido".

La respuesta del ex entrenador de Barcelona no se hizo esperar, y sorprendido por las declaraciones de Solskjaer afirmó que "Yo nunca he preparado a mis equipos para hacer ese tipo de juego. Nunca le he dicho a un jugador que haga faltas para detener a un rival".

"Sí es cierto que en el fútbol ocurren ese tipo de cosas por la velocidad en la que se juega, pero yo me preocupo de otros factores a la hora de plantear un partido", recalcó Pep.

"Tal vez cuando termine el partido puedas ver si vuelve a decir lo mismo", concluyó.

El choque entre Manchester City y Manchester United tendrá lugar este miércoles a partir de las 15:00 horas de nuestro país, y podrás seguirlo junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.