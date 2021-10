Gustavo Poyet apareció en señal inglesa analizando el duelo entre Tottenham y M. United

El ex entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, apareció en la televisión inglesa analizando el duelo que juegan Tottenham y Manchester United por la Premier League.

La presencia del estratega uruguayo se dio en el canal Bein Sports, donde a ras de cancha compartió algunos conceptos de lo ocurrido en la primera mitad del encuentro entre "Diablos Rojos" y los "Spurs".

El momento se hizo viral en redes sociales y los hinchas de la UC expresaron sus sensaciones sobre el análisis de quien fuese su entrenador hasta agosto pasado.

- La aparición de Poyet en la TV inglesa:

HT: @SpursOfficial 0-1 @ManUtd



Gus Poyet reflects on that first half of action with @CarrieBrownTV!#beINPL #TOTMUN pic.twitter.com/GTioHzzR9U