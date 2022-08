Haaland y su admiración por Benzema: Se ha convertido en un mejor jugador, quiero hacer eso

El noruego Erling Haaland, delantero de Manchester City, expresó su admiración por el francés Karim Benzema de Real Madrid, asgegurando que es un ejemplo a seguir por su capacidad de mejorar temporada tras temporada.

"Mira a Karim Benzema en Real Madrid. Ahora tiene 34 años y de pronto se ha convertido en un jugador todavía mejor en las últimas temporadas. Eso es increíble, yo quiero hacer eso siempre", indicó a la revista Four Four Two.

El promisorio futbolista, además apuntó que se unió "a Manchester City para aprender y crecer. Nunca podemos dejar de intentar encontrar maneras de mejorar".

"Yo veía mucho la Premier antes de venir aquí. Creo que en los últimos años ver un número 9 clásico se ha vuelto más raro. Por eso es mejor serlo ahora Es la posición final y siempre quise ser delantero. Amo mi puesto", cerró.