Harry Kane anunció que seguirá en Tottenham: Estaré enfocado cien por ciento en el equipo

El delantero de Tottenham Harry Kane anunció a través de sus redes sociales que se mantendrá en el equipo de Londres, a pesar de haber expresado su deseo de partir y del interés de Manchester City en contar con sus servicios.

El goleador del Mundial de Rusia 2018, que aún tiene tres años de contrato con los "Spurs", entró desde la banca en el partido del pasado domingo ante Wolverhampton Wanderers y agradeció el apoyo de los hinchas en el momento de su ingreso.

"Fue increíble ver la recepción de los hinchas el domingo y leer algunos de los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas semanas", comenzó en su escueto comunicado.

"Me quedaré en Tottenham este verano -europeo- y estaré cien por ciento enfocado en ayudar a que el equipo alcance el éxito", completó.

Según confirmó la prensa británica, su traspaso al City fue fallido y eso gatilló que se mantuviera en la escuadra londinense.

