Hay programación: Alexis Sánchez se verá las caras ante Arsenal el 25 de enero por la FA Cup

Manchester United, del chileno Alexis Sánchez, enfrentará a Arsenal por la cuarta ronda de la FA Cup el próximo viernes 25 de enero en el Emirates Stadium según dio a concer este viernes la organización. El atacante nacional se medirá nuevamente ante su ex equipo en Inglaterra.

En el duelo más interesante de esta ronda, los dirigidos por el español Unai Emery jugarán ante los del noruego Ole Gunnar Solskjaer por un puesto en la próxima etapa del torneo de fútbol más antiguo del mundo.

Hasta el momento, Solskjaer lleva paso perfecto por la banca de los "Diablos Rojos", sumando cinco victorias en la misma cantidad de encuentros.

Manchester City, por su parte, se enfrentará a Burnley el sábado 26 de enero en el Etihad Stadium, mientras que Chelsea recibirá el domingo 27 del mismo mes a Sheffield Wednesday o a Luton Town, que aún tienen que jugar el partido de desempate.

Mientras que Tottenham Hotspur, del técnico argentino Mauricio Pochettino, visitará a Crystal Palace también el domingo 27.

Revisa todos los duelos de esta ronda de FA Cup a continuación:

Viernes 25 de enero:

Arsenal vs Manchester United

Sábado 26 de enero:

Accrington vs Derby County o Southampton

Swansea City vs Gilliangham

Shrewsbury o Stoke City vs Wolverhampton Wanderers

Brighton & Hove Albion vs West Bromwich Albion

Bristol City vs Bolton Wanderers

Doncaster vs Oldham

Newcastle o Blackburn vs Watford

Middlesbrough vs Newport County

Manchester City vs Burnley

Porstmouth vs Queens Park Rangers

Millwall vs Everton

Wimbledon vs West Ham United

Domingo 27 de enero:

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur

Chelsea vs Sheffield Wednesday o Luton

Lunes 28 de enero:

Barnet vs Brentford