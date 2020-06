Héctor Bellerín plantará tres mil árboles por cada victoria de Arsenal

El lateral español de Arsenal, Héctor Bellerín, anunció que plantará 3.000 mil árboles por cada victoria de su equipo durante esta temporada, como una medida para contribuir al medio ambiente.

El jugador hispano dio a conocer la iniciativa en sus redes sociales, señalando que "por cada juego que ganemos esta temporada plantaré 3.000 árboles para ayudar a combatir los problemas de emisiones de carbono que tenemos".

Los "gunners" tendrán su reestreno en la Premier League este miércoles, cuando a las 15:15 horas de nuestro país (19:15 GMT) se midan ante Manchester City del portero chileno Claudio Bravo.

Mira la publicación de Bellerín en Twitter:

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO