Hincha de Newcastle generó revuelo con obscena celebración de un gol

La obscena celebración de un hincha de Newcastle se tomó las redes sociales desde el martes por la tarde, cuando el cuadro inglés venció a Oxford United con un gol en los últimos minutos del duelo que los midió en la FA Cup.

El seguidor de las "urracas" quedó tan emocionado con la anotación de Allan Saint-Maximin que bajó corriendo unas escaleras del estadio Kassam y exhibió sin pudor su pene, el que fue visto en televisión por los que miraban el encuentro.

Newcastle venció 3-2 a Oxford y avanzó de ronda en el torneo, pero el triunfo finalmente no fue lo más llamativo del partido.

Al festejo lo llamaron "celebración del helicóptero".

Newcastle fan went viral last night after his 'helicopter' celebration for their late winner. 🔞😅



They play West Brom in the next round and the Championship club have voiced their concerns... 😂 https://t.co/4KdSy1kRk9