Hincha de Tottenham pateó al arquero de Arsenal tras el derbi del norte de Londres

Un aficionado ubicado en uno de los fondos del Tottenham Hotspur Stadium propinó una patada al portero de Arsenal Aaron Ramsdale, al término del derbi londinense que concluyó con la victoria del conjunto de Mikel Arteta por 0-2.

El meta visitante, uno de los mejores de los "gunners", fue increpado por delantero brasileño Richarlison después de que el árbitro señalara el final del encuentro. El portero se dirigió detrás de su portería para recoger su botella y en ese momento, un joven espectador descendió de la grada y desde una de las vallas publicitarias propinó una patada a Ramsdale.

Los jugadores se agolparon en ese lugar. Los de Arsenal para proteger a su compañero y los del Tottenham para recriminar al meta su actitud mientras los miembros de seguridad del estadio separaban a los futbolistas y les alejaban del fondo.Mikel Arteta insistió en apartar a sus hombres de la situación y enfilar el túnel de vestuarios.

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55