Hinchas de Chelsea criticaron a Lukaku por saludar a De Bruyne tras derrota ante Manchester City

La derrota ante Manchester City no fue lo único que generó el descontento de los hinchas de Chelsea, quienes también se lanzaron contra el belga Romelu Lukaku por tener un afectuoso saludo con su compatriota Kevin De Bruyne, autor del gol del triunfo, tras el encuentro.

Ambos jugadores y compañeros de selección se encontraron luego del pitazo final en el Estadio Etihad y estrecharon manos además de darse un abrazo, imagen que no gustó en los seguidores del conjunto londinense.

"No tiene vergüenza" o "sal de ahí hombre" fueron algunas de las expresiones de los hinchas de Chelsea contra Lukaku en redes sociales.

Lukaku doing a fancy handshake with his mate after dropping yet another stinker. Nah, we want another apology!!😭 #MCICHE pic.twitter.com/xpX9msRmdq