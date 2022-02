Hinchas de Newcastle se burlaron de jugador de West Ham acusado de maltratar a su gato

El futbolista francés Kurt Zouma no pasó una grata jornada junto a West Ham este sábado en la Premier League, ya que los hinchas de Newcastle se burlaron del jugador lanzando unos gatos inflables ante la acusación por maltrato que pesa sobre él por un video filtrado en el que se le ve golpeando a una de sus mascotas.

Antes del pitazo inicial del encuentro por la Fecha 26 del certamen, los seguidores de las "Urracas" arrojaron desde las tribunas las figuras de los felinos, en un gesto por mofarse de la situación en la que se vio involucrado el zaguero galo hace solo algunos días.

Junto con ello, la hinchada de Newcastle realizó un cántico contra el defensor del conjunto de los "Martillos". "Ey, Zouma, quiero saber cómo pateaste a ese gato", expresaron a coro durante el compromiso.

Incluso el propio entrenador de West Ham, David Moyes, comentó tras el compromiso que: "Creo que él está realmente decepcionado con lo que hizo y que piensa en eso un montón. No tengo duda, pero más allá de eso tratamos de que siga adelante. Queremos que se concentre en sus entrenamiento. Jugó muy bien contra Watford y esperamos poder mantenerlo a esos niveles".

Newcastle fans with inflatable cats to taunt Kurt Zouma #WHUNEW pic.twitter.com/IWVnEYJq3v

Newcastle fans with some blow up cats pic.twitter.com/QnOVpZeUC5