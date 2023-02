Hinchas se enfadaron por preocupante video publicado en la cuenta oficial de Chelsea

Chelsea atraviesa un delicado momento luego de la derrota del pasado fin de semana ante Southampton (por 1-0), con la cual acumuló cinco encuentros sin conocer de triunfos, entre ellos una caída en Champions League a manos de Borussia Dortmund, y sus fanáticos se encuentran preocupados.

A esto se sumó que un video publicado en la cuenta oficial de la tienda londinense dejó en evidencia cierta falta de actitud de sus jugadores, en la previa al cotejo frente a los "santos".

En el registro es posible ver al capitán César Azpilicueta entregando palabras de aliento, mientras la respuesta de sus compañeros fue de indiferencia, pues los futbolistas caminaron con la cabeza gacha hacia la cancha.

Chelsea está en el décimo lugar de la Premier League, con 31 puntos, y no gana desde el 15 de enero, cuando venció 1-0 a Crystal Palace.

Let’s get down to business! 💼#CheSou pic.twitter.com/LkW90BkuhV