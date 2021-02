Histórico de Tottenham criticó a Gareth Bale: Es como si estuviera feliz de sentarse en la banca

El galés Gareth Bale no ha tenido ni el rendimiento ni el protagonismo esperado en su regreso a Tottenham, algo que le valió las críticas del técnico Graeme Souness, ex jugador del cuadro londinense que además dirigió Liverpool.

"Un jugador de clase mundial, que vuelve al club al que dice amar y es como si estuviera feliz de sentarse en el banco", apuntó el ex futbolista a Sky Sports.

"Si él no está contento con esa situación, y eso es de lo que se le acusó en el Real Madrid, si no está contento, entonces que exprese su opinión, que deje claro a la afición de los Spurs que no está feliz y que no está recibiendo suficientes minutos", agregó.

En esa línea, Souness agregó que "este es un tipo que era genuino, y no sabemos si todavía lo es porque no lo hemos visto lo suficiente".

"Tiene 31 años, y debería ser su mejor momento. Ahora durante los partidos la cámara le enfoca cada vez que se hacen cambios y parece que no le molesta no ser uno de los jugadores que está paraentrar", concluyó Souness.