Hull City reveló que el futbolista Angus MacDonald sufre cáncer de intestino

El club de la Championship League inglesa Hull City reveló este jueves una triste noticia cuando dio a conocer que el jugador Angus MacDonald sufre cáncer de intestino.

A través de un comunicado el elenco británico señaló que el futbolista "demostró una gran fuerza y carácter en la forma en la que reaccionó a esta noticia. Toda la familia de los 'Tigres' se une para mostrarlenuestro cariño y lo apoyará en su recuperación".

"Su bienestar físico y mental son nuestra prioridad número uno en este momento. Hull solicita amablemente que los seguidores y los medios respeten la privacidad de Angus y su familia en este momento. Tengan en cuenta también que cualquier actualización adicional sobre su progreso será proporcionada por el club", indicó.

Angus milita desde enero del 2018 en el equipo de Yorkshire, hasta donde llegó proveniente de Barnsley. De acuerdo a lo informado por la BBC, MacDonald estuvo lejos de las canchas durante la temporada previa debido a que le diagnosticaron una trombosis venosa profunda.

Además, a sus 15 años sufrió un coágulo en un pulmón.

Club Statement: Angus MacDonald.



The whole Hull City family join together in showing Angus continued love and will support him in his recovery. 🧡🖤



➡️ https://t.co/XvuFMdrwDZ#hcafc | #theTigers pic.twitter.com/VYnx3GdiEH