Individuo que apuntó con láser a un jugador fue detenido por las autoridades

Un hombre de 21 años fue detenido por apuntar con un láser al ucraniano Mykhailo Mudryk, jugador de Chelsea, durante la disputa del partido con Arsenal de la Premier League del pasado martes.

Arsenal confirmó en un comunicado la detención y consideró esa clase de comportamiento "peligroso", además de informar de que está colaborando con la policía en la investigación.

Mudryk salió en la segunda parte de la derrota contra Arsenal y fue abucheado por la afición "Gunner", después que rechazó a los de Mikel Arteta para firmar por Chelsea el pasado enero.

Lasers being shined on Mykhailo Mudryk’s face at the Emirates 🚨 pic.twitter.com/CxoUZ4kzAO