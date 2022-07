Jack Wilshere anunció su retiro del fútbol a los 30 años

El inglés Jack Wilshere anunció su retiro como jugador profesional a sus 30 años. Una noticia que sorprendió a todos, pues el ex jugador de Arsenal fue una de las grandes promesas del balompié.

"Ha sido un viaje increíble lleno de tantos momentos increíbles y me siento privilegiado de haber experimentado todo lo que hice durante mi carrera", dijo el ex compañero de Alexis Sánchez.

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK