Javier Hernández: West Ham y yo decidimos que lo mejor es que me vaya

El delantero mexicano Javier Hernández, más conocido como "Chicharito" reveló que junto al club inglés West Ham United, que dirige Manuel Pellegrini, concluyeron que lo mejor para el ariete es que busque nuevos rumbos.

"West Ham y yo decidimos que lo mejor para mí es que me vaya. Estamos buscando un nuevo club, si no lo encontramos, me quedaré en West Ham, tengo todavía un año más de contrato", explicó en The Naked Humans, videoblog que realiza junto a su esposa.

"Chicharito" llegó en el 2017 al equipo de Londres y durante esta temporada anotó ocho veces.