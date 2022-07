Jorginho le "arruinó" dos camisetas a un hincha que quería un autógrafo de Pulisic

Un hincha estadounidense se acercó al plantel de Chelsea con la intención de que Christian Pulisic le firme sus camisetas, pero todo fue arruinado por el italiano Jorginho que le jugó una pesada broma al fanático.

El plantel del cuadro "blue" está en Los Angeles por lo que Pulisic es el más requerido por los hinchas debido a que es la principal figura de la selección de Estados Unidos.

Para Justin, eso sí, no fue nada agradable su visita al equipo inglésy así lo relató en su cuenta personal de Twitter. "Ayer intenté que Christian Pulisic firmara mis camisetas de USA y Dortmund en el entrenamiento de Chelsea (no lo hizo). En cambio, Jorginho sorprendentemente se acercó e inmediatamente firmó ambos sin preguntar", expresó.

"No tengo idea de por qué, nadie más lo hizo. Mis camisetas ahora están arruinadas y estoy muy decepcionado", escribió Justin en la red social.

Yesterday I attempted to get @cpulisic_10 to sign his USA & Dortmund kits at Chelsea training (he didn't). Instead Jorginho shockingly walked up and immediately signed both without asking. I have no idea why, nobody else did. My jerseys are now ruined and I'm very disappointed. pic.twitter.com/hm6z5FvP6D