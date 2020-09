José Mourinho exigió otro delantero para Tottenham

José Mourinho, entrenador de Tottenham Hotspur, exigió el fichaje de un delantero al club, para poder acompañar en la punta de ataque a Harry Kane.

El portugués estuvo claro en rueda de prensa donde aseguró que necesita un atacante para reforzar el equipo.

"Lo quiero, necesito un delantero, pero quiero que quede muy claro que el club lo sabe y ellos también lo quieren", apuntó Mourinho.

"¿Vamos a fichar a uno? Eso creo, sinceramente lo creo. El equipo necesita equilibrio", agregó.

Este delantero acompañaría arriba al ya mencionado Kane, a Son Heung-min, a Lucas Moura y a Steven Bergwijn

"Sé que tenemos uno de los mejores delanteros del mundo. El mejor delantero de Inglaterra, pero no me gusta hablar de la palabra suplente. Un equipo es un equipo. Un delantero que venga puede jugar con Harry y no ser solo un suplente", explicó el técnico luso.

Tottenham debuta el domingo en la Premier frente a Everton.