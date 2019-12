José Mourinho reveló al borde de las lágrimas que su perra falleció el día de Navidad

El entrenador de Tottenham, José Mourinho, reveló ante las cámaras y al borde de las lágrimas que vivió una triste Navidad producto del fallecimiento de su perra Leya.

El técnico fue consultado en la previa al duelo por Boxing Day frente a Brighton por cómo estuvo su festejo navideño y contestó que fue muy triste producto del deceso de su mascota.

"Para ser honesto, fue muy triste porque murió mi perra y mi perra es mi familia", dijo a un presentador de Amazon.

"Pero tenemos que mirar hacia adelante", agregó el luso.

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho’s pre-match interview ahead of Spurs against Brighton:



Jim Rosenthal: "Happy Christmas - how was your Christmas Day?"



Jose Mourinho: "To be honest, it was very sad because my dog died and my dog is my family." 😢💙#THFC #COYS #TOTBHA pic.twitter.com/FTNOY3lzFW