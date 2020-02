Josep Guardiola: "Dame un equipo que no sea como Manchester City y no voy a ganar"

El entrenador español de Manchester City, Josep Guardiola, dijo no sentirse el mejor entrenador del mundo y reconoció que todo lo que ha ganado se debe a la posibilidad que ha tenido de dirigir grandes equipos como FC Barcelona, Bayern Munich y el propio elenco "ciudadano".

"¿El mejor DT del mundo? Lo era", apuntó entre risas a la pregunta de si es el entrenador más destacado del planeta.

"¿Qué es eso de ser el mejor entrenador del mundo? No sé lo que es... Nunca he sentido que soy el mejor. Nunca en mi vida. Ni cuando gané seis títulos en un año con FC Barcelona, ni ganando el triplete, ni nada. Nunca sentí eso", agregó "Pep".

En esa misma línea, reconoció que ganó "debido a que he tenido jugadores extraordinarios en clubes grandes. Hay entrenadores increíbles que no tienen a estos grandes jugadores, que no tienen a estos grandes clubes"

"¿Y yo soy un gran entrenador? ¡El mejor! Dame un equipo que no sea como el Manchester City, y no voy a ganar. No voy a ganar", cerró un sincero Guardiola.

