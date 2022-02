Josep Guardiola por video de Grealish en estado de ebriedad: Estoy muy enfadado, no me invitaron

El director técnico de Manchester City Josep Guardiola se tomó con humor las imágenes de su dirigido Jack Grealish, el que fue captado en estado de ebriedad en las afueras de un bar junto a Kyle Walker y Riyad Mahrez.

"Estoy muy enfadado, no me invitaron. Que me inviten a la próxima", exclamó el entrenador español al ser consultado sobre las imagenes que viralizaron en redes sociales. .

"El vídeo no muestra lo que sucedió, cenaron juntos y estaban sobrios. Estaban todos bien, pero serán sancionados por no haberme invitado", recalcó Guardiola.