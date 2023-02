Josep Guardiola se disculpó con Steven Gerrard por un comentario: Me avergüenza lo que dije

El entrenador español Josep Guardiola, técnico del Manchester City, pidió disculpas a Steven Gerrard por un comentario que realizó la semana pasada, cuando se preguntó "¿Fue nuestra culpa también su resbalón?", en referencia a cuando en 2014 el centrocampista se tropezó en un duelo contra Chelsea, dando vía libre para que el City ganara la Premier League.

Guardiola desveló este martes en rueda de prensa que pidió disculpas al exseleccionado inglés y que está avergonzado de sí mismo por ese comentario.

"Me disculpo públicamente a Steven Gerrard por mi estúpido e innecesario comentario. Sabe cuándo le admiro y cuánto admiro su carrera, y todo lo que ha hecho por el país en el que vivo y trabajo. Me avergüenza lo que dije porque no se lo merece", apuntó el técnico español.

Guardiola respondió con ese "¿Fue su resbalón nuestra culpa?" ante las acusaciones que pesan sobre el City por irregularidades financieras.

El resbalón hace referencia a la temporada 2013/2014, en la que Liverpool perdió muchas de sus posibilidades de ganar la Premier en un duelo contra Chelsea en Anfield en el que Gerrard se resbaló para permitir que Demba Ba marcara el 0-1.

"Le pedí perdón personalmente, pero también tengo que hacerlo aquí. Lo siento por él, por su familia, por sus hijos, porque fue estúpido", añadió Guardiola.