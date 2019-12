Josep Guardiola: Sergio Agüero es ireemplazable

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, afirmó que el delantero Sergio Agüero es un jugador ireemplazable, pese a que en el plantel tiene a otro artillero letal como Gabriel Jesús.

"Tenemos a otro goleador increíble como es Gabriel Jesús y puede que cuando Sergio se vaya venga otro, pero él es irreemplazable", declaró el español.

"Sustituirlo será una de las tareas más difíciles de mi carrera", complementó.

Además, postuló que el ex Independiente y Atlético de Madrid es un jugador humilde: "Nunca he visto a una estrella tan grande ser tan humilde, ser un chico tan divertido. Es un placer trabajar con él y cómo acepta las decisiones que pueden darse aunque no le gusten".

Sobre su eventual partida del club, apuntó a que "tarde o temprano es algo que llegará. Él decidirá cuándo".