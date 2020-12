Jugador colombiano de Bournemouth fue acusado de morder a un rival

El colombiano Jefferson Lerma fue acusado por la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de morder a un rival.

El incidente ocurrió en la derrota de Bournemouth, equipo de Lerma, el pasado 3 de noviembre, cuando en el minuto 83 el centrocampista colombiano supuestamente mordió a un rival de Sheffield Wednesday.

"El centrocampista cometió un acto de violencia al morder a un jugador de Sheffield Wednesday en el partido del 3 de noviembre de 2020 de la Championship. Jefferson Lerma tiene hasta el jueves 24 de diciembre para responder", dijo la FA en un comunicado.

Según respondió Bournemouth, Lerma niega las acusaciones y añade que el colombiano ha cooperado con la FA en la investigación de dicho incidente.

Aunque no se conocería la duración de una posible sanción, Luis Suárez fue sancionado con diez partidos de suspensión tras morder a Branislav Ivanovic en 2013.

Jefferson Lerma has been charged by the FA following an incident in our fixture with Sheffield Wednesday. #afcb 🍒