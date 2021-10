Jugador de club de la Premier League fue arrestado por presunto abuso sexual

Un jugador del Brighton & Hove Albion inglés fue arrestado durante este miércoles por presunto abuso sexual en un club de la ciudad.

La policía de Sussex emitió un comunicado en el que anunció que dos hombres fueron detenidos después de que una mujer denunciara haber sufrido abusos sexuales en un local de Brighton, a primeras horas de la jornada.

"Un hombre de 40 años y otro de 20, ambos de Brighton, fueron arrestados como sospechosos de abuso sexual y quedará en custodia de la policía por ahora. La víctima está recibiendo apoyo de especialistas", publicaron las autoridades en un comunicado.

El elenco de las "Gaviotas" no reveló la identidad del futbolista involucrado, aunque el sitio The Sun publicó fotos del arresto y dio algunos detalles del hecho. "El Brighton sabe que uno de sus jugadores está ayudando a la policía en su investigación. El asunto es ahora un proceso legal y el club no hará más comentarios en estos momentos".