Jugador de la Premier League protagonizó vergonzosa simulación y se llenó de críticas

El futbolista egipcio Trézéguet fue protagonista de una simulación en el partido entre Aston Villa y Brentford de este domingo, por la Premier League, por la cual recibió varias críticas y pedidos de sanción.

El jugador entró al área en uno de los ataques de los "villanos", y en una disputa contra el zaguero rival Saman Ghoddos.

El africano llevaba tomado a su contrincante, quien intentaba desembarazarse de esta marca, hasta que Trézéguet se tiró al piso de manera escandalosa y reclamando por un supuesto golpe en el rostro.

Esta jugada fue muy criticada en las redes sociales, donde pidieron castigos y hasta se burlaron de él.

Embarrassing by Trezeguet! Just ban him for 3 games. Retrospective action. Simple. What a clown. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/1rn2MBu9Ok