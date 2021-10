Jugador de Liverpool se hizo viral por usar las "canilleras más pequeñas del mundo"

El volante de Liverpool Nabil Keita, quien fue titular y marcó un gol en el 3-2 sobre Atlético Madrid el pasado martes por Champions League, se hizo viral durante las últimas horas en redes sociales.

Según apreciaron los fánaticos, el jugador usó unas canilleras muy pequeñas en el duelo jugado en el Estadio Wanda Metropolitano.

Los hinchas escribieron que "usó las canilleras más pequeñas del mundo" y que "no es de extrañar que esté herido todo el tiempo".

Además otros usuarios destacaron que se parecen a unas latas de menta, a una tarjeta de memoria de Play Station 2 o a una caja para guardar audífonos.

Naby Keita with the world’s smallest shin pads. 🤣 No wonder he’s injured all the time. 😭 pic.twitter.com/jwMuYzCwrG

Anyone lost their AirPods? 😂



Naby Keita with what could be the world’s smallest shin pads: pic.twitter.com/Xzh6Zmnavd