Jugador de Manchester City volvió a hacer de las suyas: pidió 116 botellas de champagne en Las Vegas

El mediocampista de Manchester City Jack Grealish sigue acaparando portadas de la prensa británica y no precisamente por sus actuaciones en cancha dado que ahora los medios ingleses aseguran que el jugador se la pasó de fiestas en Las Vegas.

Tras su paso por Ibiza, en España, Grealish viajó a "la ciudad del pecado", donde dice The Sun pidió 116 botellas de champange en una sola noche.

Y más aún, se lo vio salir acompañado con una mujer que no es Sasha Atwood, su actual pareja.

"Si bien no sabe qué tipo de acuerdo tiene él con su compañera, ni si efectivamente Grealish tuvo un romance con la otra mujer, en The Sun se encargaron de instalar la duda: "Claramente estaban disfrutando en compañía del otro. Los chicos estaban divirtiéndose y siendo muy ruidosos. Había mucha atención de las mujeres alrededor de Jack y sus compañeros", dijo antes de contar que el jugador y ocho de sus amigos armaron una fiesta en una de las piscinas del hotel donde se hospedan.

Incluso hubo fotos donde aparece Grealish junto a su grupo.

